Enchères : records battus chez Sotheby’s New York pour des œuvres de Frida Kahlo et Pierre Soulages

Des tableaux rares de la mexicaine Frida Kahlo et du français Pierre Soulages ont battu les records de ces artistes aux enchères chez Sotheby’s à New York, où ils ont été vendus mardi soir 34,9 millions et 20,2 millions de dollars.

Comme prévu, l’autoportrait de la légendaire peintre mexicaine "Diego y yo" ("Diego et moi", 1949), l’un de ceux où apparaît le visage de son époux Diego Rivera sur son front, a pulvérisé l’ancien record de Frida Kahlo (8 millions de dollars en 2016).

Sotheby’s a annoncé qu’il avait été acquis par la "collection Eduardo F. Costantini", du nom du chef d’entreprise et collectionneur argentin, fondateur du musée des arts latino américains (Malba) de Buenos Aires.

"Diego y yo" devient aussi l’œuvre d’art latino américaine la plus chère de l’histoire vendue aux enchères, le précédent record appartenant à un tableau de… Diego Rivera, "Los Rivales" (1931), vendu 9,76 millions de dollars par Christie’s en 2018.

L’huile sur masonite est emblématique des autoportraits au regard intense et énigmatique qui ont fait la célébrité dans le monde entier de la peintre mexicaine, icône du féminisme, décédée en 1954 à l’âge de 47 ans.

