En réponse à Trump, une vidéo rappelle que les jeux vidéo sont aussi là pour émerveiller et émouvoir

En réponse à cette vidéo qui ne veut que renforcer le clivage autour de l'influence des jeux vidéo auprès des jeunes, l'association Games for Changes a publié une vidéo reprenant également des extraits de jeu vidéo, qui ne sont pas connus pour leur violence mais plutôt pour leur poésie, leur narration, leur graphisme, leur intelligence, leur pouvoir d'immersion.

Suite à la fusillade de Parkland en février dernier, Donald Trump tente de faire endosser la responsabilité aux jeux vidéo, relançant une polémique vieille de presque 30 ans: les jeux vidéo rendent-ils violent ? Parmi les coups bas du président américain, une vidéo de 90 secondes rassemblent des scènes très violentes tirées de jeux vidéo , sans aucune recontextualisation, et sans préciser que tous ces jeux sont classés "M" pour "Mature content", donc du contenu destiné à un public adulte averti.

On y retrouve ainsi :

Si l'industrie du jeu vidéo reconnaît la violence extrême de certains de ses jeux, un lien direct entre leur utilisation et un comportement agressif est toujours en débat dans la communauté scientifique. Cette vidéo a le mérite de recentrer le débat, et relativiser l'importance de ces jeux : de nombreux "gamers" jouent à des jeux où le doigt ne se pose jamais sur une gâchette (et où l'on pleure à la fin, aussi).