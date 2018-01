En pleine crise catalane, le roi d'Espagne fête ses 50 ans auprès de sa fille Leonor

Sur fond de crise indépendantiste en Catalogne, le roi d'Espagne Felipe VI a choisi de fêter mardi ses 50 ans en mettant en avant sa fille de 12 ans, Leonor, l'héritière du trône.

Le visage angélique encadré de longs cheveux blonds, la princesse recevra lors d'une cérémonie le collier de la "Toison d'or", ordre honorifique le plus élevé du Royaume.

"Il est confronté à la crise catalane qui est énorme et conditionne tout, au point que cela semble une mauvaise blague du destin que son anniversaire coïncide avec la séance d'investiture étrange de l'indépendantiste Carles Puigdemont" au parlement catalan, a souligné la journaliste Ana Romero, dans un entretien avec l'AFP TV.

Le Palais royal profite de l'anniversaire royal pour mener une opération séduction inhabituelle: il a diffusé des dizaines de photos et de vidéos montrant le quotidien de Felipe VI, de la reine Letizia et de leurs filles Leonor et Sofia (10 ans) - presque - comme s'ils vivaient en toute simplicité.

Leonor en uniforme de collégienne, main dans la main avec son père ou taquinant le roi avant qu'il ne prononce son discours de Noël: autant d'images destinées à les rapprocher des Espagnols, dans un pays où la monarchie n'a été restaurée qu'en 1975, après la mort du dictateur Francisco Franco, et se sent toujours fragile.