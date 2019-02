En "guerre" contre le porno, le Bangladesh bloque 20.000 sites

Les autorités du Bangladesh ont bloqué près de 20.000 sites internet dans le cadre d'une "guerre" contre la pornographie, a annoncé mardi le gouvernement.

Les fournisseurs d'accès à internet de ce pays conservateur d'Asie du Sud à majorité musulmane ont bloqué au cours de la semaine écoulée des milliers de sites pornographiques et de paris en ligne, suite à des directives du régulateur des télécoms.

"Je veux créer un internet sain et sûr pour tous les Bangladais, dont les enfants. Et ceci est ma guerre contre la pornographie. Et ce sera une guerre continue", a déclaré à l'AFP Mustafa Jabbar, ministre des Postes et Télécommunications.

Des réseaux sociaux populaires comme TikTok et Bigo, que les autorités estiment être utilisés à mauvais escient, ont aussi été bloqués.

La plupart des sites affectés sont étrangers, mais quelques portails et réseaux sociaux locaux figurent également sur la liste, a ajouté le ministre.

Ce filtrage fait suite à une décision de la justice bangladaise qui, saisie par une organisation de la société civile, avait en novembre enjoint les autorités de bloquer sous six mois les sites et publications électroniques au contenu considéré comme obscène.

Pays de 165 millions d'habitants, le Bangladesh compte plus de 90 millions d'internautes. Les noms d'actrices porno dominent régulièrement la liste des termes les plus populaires dans les moteurs de recherche.

Secrétaire général de l'association des fournisseurs d'accès à internet, Emdadul Hoque a indiqué qu'ils s'étaient pliés aux consignes du gouvernement mais a signalé que de nombreux utilisateurs pouvaient toujours accéder à ces sites en utilisant des VPN ou via des copies numériques.

"C'est un processus continu et qui nécessite d'être régulièrement suivi. Ces sites sont très au courant des régulations et ils produisent des milliers de sites miroirs chaque semaine", a-t-il indiqué à l'AFP.