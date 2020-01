En France, Angèle vend plus que Nekfeu, Johnny Hallyday et PNL

Angèle, reine incontestée des ventes de disques en France en 2019. Selon le SNEP, le Syndicat national de l’édition phonographique, la chanteuse belge de 24 ans fait mieux que Nekfeu, Johnny Hallyday, PNL et Ninho, classés entre la deuxième et la cinquième place au hit-parade des meilleures ventes d’albums l’année dernière.

Selon Le Parisien qui détaille les résultats, l’album "Brol" de la fille de Marka et Laurence Bibot s’est déjà écoulé à plus de 700.000 exemplaires. Lauréate de deux Victoires de la Musique et de deux NRJ Music Awards, Angèle a pu compter sur ses singles "Tout oublier", "Flou", "Oui ou non" mais surtout "Balance ton quoi", l’hymne féministe de cette fin des années 2010, pour convaincre un très large public. Angèle est un véritable phénomène de société (comme le titre "Le Parisien") dont la présence au 20h de Laurence Delahousse par exemple est un événement. Même les valeurs sûres comme Johnny Hallyday, avec son album posthume "Johnny" n’ont pas pu rivaliser avec la Belge.

Après Stromae en 2013

Mais le classement, qui avait déjà couronné le chanteur belge Stromae en 2013 avec son album "Racine carrée" (1,1 million de ventes en quatre mois), confirme les nouvelles tendances du marché. Les musiques urbaines comme le rap et le r’n’b sont les musiques du moment en France avec, on l’a dit, l’album "Les étoiles vagabondes : expansion" de Nekfeu, "Deux frères" de PNL et "Destin" de Ninho (autre révélation 2019 avec ses tubes "Goutte d'eau" et "Maman ne le sait pas") dans le top 5. La suite du classement va dans le même sens : Soprano sixième avec "Phoenix", Lomepal neuvième avec "Jeannine", Aya Nakamura dixième avec "Nakamura". Lady Gaga avec la bande originale du film "A star is born" est la seule artiste non francophone a figuré dans le top 10. Constat que souligne le SNEP : "19 artistes développés et produits en France parmi les 20 premiers du Top 2019. 80% des albums du Top 200 sont des productions françaises. 46 artistes classent un 1er album dans le Top 200 dont 42 français." Vitaa et Slimane, coaches sur The Voice Belgique, et leur album duo "Versus" se classent huitièmes. Ce projet musical fait le beau jour des charts en France et en Belgique avec les simples "Je te le donne", "ça va, ça vient"…

Le top 25 distingue également Maître Gims "Ceinture noire" (13e), carton de l’année 2018, M. Pokora et sa "Pyramide" (14e) ou encore Big Flo et Oli avec "La Vie de rêve" (22e).