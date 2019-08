En Écosse, le Jacobit Train vous emmène dans le monde d'Harry Potter

Il viendrait presque d’un autre monde… en tout cas certainement d’une autre époque. Le Jacobite Train, en service depuis 1949 attire chaque année des milliers de touristes à Fort William, au nord de l’Écosse. Et pour cause, ce train à vapeur traverse l’un des plus beaux paysages du Royaume-Uni, voire du monde selon certains.

Depuis quelques années, il est pourtant connu sous un autre nom : le Poudlard Express. Grâce à la saga Harry Potter, le tourisme a explosé, et il suffit d’un petit tour sur le quai de la gare de Fort William pour s’en rendre compte. La boutique du train, elle, fait recette avec Harry Potter et les fans ne se trouvent pas toujours là où on les attend : "Je suis une énorme fan de Harry Potter et j’adore être ici, c’est un super job !", s’exclame Erin, vendeuse à bord.

Soudain les portes se ferment et il est déjà l’heure de partir. Les moins chanceux restent sur le quai aujourd’hui, mais pour les 370 passagers du train, c’est le début de l’aventure.