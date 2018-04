Emmanuel Macron et Donald Trump: les 5 images qui ont marqué leur rencontre à Washington

Une bise et une "bromance"

Une accolade et une bise initiée par Emmanuel Macron. Donald Trump a suivi le mouvement. - © JIM WATSON - AFP

Les Américains se font volontiers des "hugs" (un "câlin" en français), sorte d'accolade appuyée. Emmanuel Macron est allé un pas plus loin à sa descente de voiture sur le perron de la Maison Blanche. Il a aussi fait la bise à Donald Trump. Une manière d'éviter une virile poignée de main comme celle échangée à Bruxelles en mai 2017 ?

En tout cas la presse n'a pas manqué de relever cet instant, un épisode de plus dans la "bromance" (mot valise de "brother" et "romance", une amitié entre hommes) qui unit les deux présidents. "La bromance de Trump et Macron continue avec des bises et des louanges", écrit la chaîne ABC sur son site internet. "Une bromance présidentielle pour Trump et Macron", titre le New York Times.

Mais, prévient CNN, "la bromance entre Trump et Macron aura un prix". Accord sur le nucléaire iranien, intervention en Syrie, taxes sur l'acier et l'aluminium, Accord de Paris sur le réchauffement climatique... autant de sujets sur la table des discusions franco-américaines.