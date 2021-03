Emeutes à Liège : treize policiers en incapacité de travail

Le parquet de Liège a dressé un premier bilan après les émeutes de samedi dans le centre-ville de la Cité Ardente. Dix personnes ont été interpellées : six adultes et quatre mineurs d’âge. Deux personnes majeures ont été placées sous mandat d’arrêt pour vol avec effraction et un mineur en centre fermé pour des faits de rébellion.

Les enquêteurs vont maintenant analyser les images de vidéosurveillance pour tenter d’identifier d’autres émeutiers. Au total trente-six policiers ont été blessés samedi dans le centre ville de Liège.

"On est parti sur un service d’ordre au niveau du centre ville, témoigne un policier qui a été blessé. En très peu de temps la situation a dégénéré. Dès qu’ils ont vu les forces de police, ajoute-t-il, ils n’avaient qu’un objectif : on va s’attaquer aux forces de l’ordre. Donc oui, on a pris des dizaines de pavés. On les ramassait au fur et à mesure pour éviter qu’ils aient des munitions, mais on en a vraiment pris beaucoup beaucoup. Ca fait 25 ans que je travaille… j’ai rarement vu un déferlement de violence envers la police aussi violent que ça".

Treize policiers sont en incapacité de travail. Le procureur du Roi de Liège parle de faits "extrêmement graves".