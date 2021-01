Elisabeth Burdot, ancienne journaliste à la RTBF, est décédée à l'âge de 81 ans

L'Hebdo - Manhattan : l'île des héros - 28/09/2001 Le 11 septembre 2001, quand 2 avions de ligne abattent littéralement les immeubles les plus symboliques de Manhattan, le visage de New York a changé pour toujours. Quatre jours après les attentats, une équipe de "L'Hebdo" s'est rendue à Manhattan. Elle y a trouvé une ville incroyablement brave et digne mais déchirée plus encore que le reste du pays entre ceux qui veulent la vengeance à tout prix et ceux qui, au contraire, exhortent leurs autorités à mesurer leurs actes.