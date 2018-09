Égypte: condamnation à mort de 75 opposants tandis que le photojournaliste Shawkan écope de 5 ans de prison

Le photojournaliste égyptien Mahmoud Abdel Shakour Abouzied, aussi connu sous le nom de Shawkan, vient d'être condamné à cinq ans de prison. En mai dernier, il avait reçu le prix ​​de la liberté de la presse de l'UNESCO. De nombreuses associations s'étaient mobilisées pour le faire sortir des geôles égyptiennes.

Shawkan avait été arrêté en août 2013 pour avoir pris des clichés d'une manifestation de soutien au président islamiste Mohamed Morsi, réprimée dans le sang. Lors de cette manifestation du 14 août 2013, policiers et soldats avaient tué par balles plus de 700 manifestants pro-Morsi en faisant évacuer la place Rabaa al-Adawiya et une autre du centre de la capitale.

De nombreuses associations, dont Amnesty International et Reporters sans frontières (RSF), avaient milité pour sa libération. Le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire s'est dit "soulagé" (le jeune photographe risquait la peine de mort).