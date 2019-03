Ed Sheeran, Ariana Grande, Bruno Mars: 85 morceaux jugés "trop pornographiques" bannis en Indonésie

Partout dans le monde, les artistes bousculent les codes et n'hésitent pas à utiliser un vocabulaire suggestif, voir vulgaire dans les paroles de leurs chansons. En Indonésie, cette tendance ne passe visiblement plus. Les autorités de ce pays d'Asie ont décidé d'interdire pas moins de 85 titres dont les paroles seraient "trop pornographiques". Dans la liste, on retrouve de véritable tubes d'artistes tels que Ed Sheeran, Rita Ora, Bruno Mars ou encore Ariana Grande.

Parmi les titres interdits figurent 17 titres pop anglais. Concrètement, si les chaînes de télévision ou les radios de la province conservatrice de Java Ouest diffusent les chansons citées, elles risquent d'être sanctionnées. Cette mesure s'apparente plus à un contrôle parental comme on le connaît en Belgique pour certains programmes pornographiques puisque la diffusion reste autorisées dans les périodes "nocturnes", c'est-à-dire de 22 heures à 3 heures du matin.

"Ce ne sont pas les chansons qui sont bannies, mais leurs paroles qui contiennent de la pornographie, des liens avec la pornographie et de l’obscénité", a justifié Rahmat Arifin, directeur adjoint de la commission de diffusion de la province au média en ligne Tempo.co.

De véritables tubes

Parmi les chansons interdites, de véritables cartons en Europe. On retrouve par exemple le titre "That's what I like", de Bruno Mars mais aussi "Your song" de Rita Ora, "Love me harder" d'Ariana Grande ou la collaboration entre DJ Khaled et Rihanna : "Wild Thought". Les amateurs de pop-rock ne sont pas en reste puisque le hit du groupe The Killers, "Mr. Brightside", figure aussi dans la liste.

Le célébrissime "Shape of you", troisième vidéo la plus visionnée sur Youtube avec plus de 4 milliards de vues sur Youtube, de Ed Sheeran est aussi désormais interdits sur les ondes de cette province indonésienne.