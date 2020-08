Eclats et Cicatrices – La guerre aux Pays Bas, traitée à hauteur d'Homme…

Ce diptyque, c’est aussi le dialogue qui s’installe entre Victor et Esther, et l’obligation dans laquelle ils se trouvent, tous les deux, de plonger dans leur mémoire, dans les silences que cette mémoire leur impose, et, ce faisant, dans les méandres d’une grande Histoire dont ils ne furent que des figurants.

Le point de départ de ce diptyque, c’est une tombe sur laquelle se recueille Victor. La tombe de son ami Chris, tué au tout début de la guerre 40-45, une guerre désormais finie. Dans ce cimetière, Victor retrouve Esther, la jeune fille juive dont il était amoureux et dont il n’a plus eu de nouvelles pendant toute la durée du conflit.

éclats et cicatrices - © dupuis-champaka

C’est vrai que des livres consacrés à la deuxième guerre mondiale, il y en a eu… Des livres consacrés à la Shoah, il y en a eu aussi… Des livres consacrés à ces deux vérités à ne pas oublier, et le faire en tenant compte d’autre chose que des seuls faits historiques, il y en a eu aussi…

Mais des livres comme ceux-ci, j’avoue ne pas en avoir vraiment vu !

Graphiquement, déjà, on est dans un univers extrêmement personnel. Dans un style extrêmement épuré, que j’ai presque envie d’appeler " hyper-ligne-claire ", Erik De Graaf ne s’intéresse d’ailleurs pas à l’Histoire officielle, celle des combats, des défaites et des victoires. C’est au travers de la vie d’un petit village qu’il va nous raconter la guerre. Pas la sienne, mais celle de ses parents, de ses grands-parents, celle des générations qui ont dû choisir entre agir ou ne pas agir, entre la révolte et l’envie de rester les bras croisés, entre l’amitié et la trahison, entre la résistance et la collaboration. Ces générations d’êtres humains qui, tout simplement, aux Pays-Bas comme partout en Europe, n’ont en fait réagi, le plus souvent, qu’en réponse au primaire instinct de survie.

Le dessin de Graaf montre et exprime les sentiments, les sensations, les impressions. Mais comme ce dessin évite tout ce qui pourrait être spectaculaire, c’est en jouant avec les yeux et les bouches de ses personnages que l’auteur réussit à créer une palette expressive inattendue et très réussie.