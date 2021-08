L'été 2021 était au beau fixe pour Duolingo : l'application-phare d'apprentissage de langues venait de passer les 500 millions d'utilisateurs dans le monde et avait littéralement cassé la baraque en entrant en bourse à Wall Street le 28 juillet. Lors de son premier jour, l'action avait vu son cours grimper de 30%, permettant une valorisation boursière d'au moins 3,7 milliards de dollars. De quoi renflouer l'entreprise de plus de 350 millions de dollars d'argent frais.

Mais le 6 août, Duolingo a subi un coup dur : l'application a été supprimée de plusieurs magasins numériques chinois, comme Huawei et Xiaomi. Du côté de l'entreprise américaine, on tente de trouver une solution. "La Chine continue d'être un marché à haut potentiel pour Duolingo, et nous sommes fiers d'offrir des cours de langue de qualité et gratuits pour nos utilisateurs chinois", explique-t-on. "Je l'ai simplement téléchargée pour un essai, raconte un utilisateur de Duolingo sur le réseau social chinois Weibo. Je ne comprends vraiment pas pourquoi l'application a été bannie."

Duolingo n'est pas la seule application d'apprentissage de langues à avoir disparu des catalogues chinois : Memrise, Beelinguapp ou encore Lernu, une application pour apprendre l'espéranto, sont introuvables depuis le 6 août, rapporte le South China Morning Post. La faute à une stratégie particulièrement offensive de Pékin vis-à-vis des technologies, et plus particulièrement du secteur des applications éducatives ou "edtech". Car si le régime chinois n'a pas officiellement annoncé une suspension des applications comme Duolingo, il a décrété que les professeurs basés dans des pays étrangers avaient interdiction d'enseigner en ligne aux étudiants chinois. Pourtant, Duolingo repose sur du machine learning automatisé et sur la contribution des internautes, et ne connecte pas de véritables professeurs aux étudiants.

Capitalisme d'État

Fin juillet, la Chine a annoncé une série de mesures à l'encontre du secteur privé de l'edtech. Officiellement, il s'agissait de réduire la masse de travail des étudiants et de les préserver d'un secteur "pris d'assaut par le capital", comme l'explique le site Bloomberg. Pékin a ainsi obligé plusieurs entreprises à se changer en associations à but non lucratif pour le marché chinois, tout en durcissant le contrôle sur les manuels importés et en interdisant le recrutement d'enseignants hors de Chine.

Une politique qui n'est pas particulièrement surprenante venant de Pékin, selon certains experts comme Jonathan Holslag, professeur de politique internationale à la VUB. "La Chine a toujours été très claire, explique-t-il au journal Le Soir. Tous les plans quinquennaux témoignent de son intention de conserver le contrôle et la souveraineté sur les secteurs jugés stratégiques." Le numérique en fait désormais partie, de par la croissance vertigineuse d'entreprises comme Alibaba ou Tencent.

"Pékin veut utiliser les entreprises tech comme des acteurs presque politiques qui doivent soutenir et aider le parti communiste, ajoute le professeur. On est dans du capitalisme d’Etat." Pour les entreprises américaines qui comptaient sur leur clientèle en Chine en revanche, ces mesures drastiques, baptisées "tech crackdown" sont un coup d'arrêt. Pour les sociétés d'edtech chinoises, comme Yuanfudao, VIPKid, la sentence est plus rude encore, puisqu'elles perdent leur principale clientèle en étant obligées d'arrêter de faire du profit. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs renoncé à leur cotation à Wall Street, de peur de fâcher Pékin, comme l'indique Le Soir.