Dumbo revient au cinéma... avec Tim Burton dans le rôle du réalisateur

Personne n'a oublié Dumbo, le petit éléphant aux grandes oreilles au coeur du 5e film d'animation des studios Disney. Près de 80 ans après la sortie du dessin-animé sur grand écran, le jeune héros volant revient au cinéma. Il s'agira cette fois-ci d'un film en "live action", comprenez avec de vrais acteurs. Une tendance qui s'impose toujours un peu plus chez Disney après notamment "La Belle et la Bête" et, bientôt, "Mary Poppins" ou encore "La petite sirène".

C'est Tim Burton qui réalise le film, avec Colin Farrell dans le rôle de Holt Farrier. Cet ex-star du cirque est recruté au lendemain de la guerre par un patron de cirque (Danny DeVito) pour s'occuper d'un éléphanteau pourvu d'imposantes oreilles. Michael Keaton et Eva Green seront aussi à l'affiche de ce long-métrage qui devrait sortir en mars de l'année prochaine.

En attendant, découvrez quelques images du film dans la bande-annonce ci-dessus.