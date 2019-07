Du Walkman au streaming, 40 années de musique dans votre poche

220 millions d’exemplaires seront écoulés dans le monde entier. Qu’on le veuille ou non, les étranges spécimens au casque vissé sur les oreilles ont envahi les rues. "Attend-il dans les décibels / Les ondes d’un monde parallèle / Qui lui ressemble et qui l’appelle / L’enfant au walkman", chante Julien Clerc en 1987 .

Deux ans plus tard, en 1979, ça y est. Le japonais Sony commercialise le Walkman. La petite brique bleue et grise permet d’écouter une cassette audio n’importe où, contenant généralement 60 à 90 minutes de musique.

En 1982, on passe au numérique avec le disque compact (CD), conjointement développé par Philips et Sony. La déclinaison portative arrive deux ans plus tard avec le Discman, offrant un son de meilleure qualité pour 75 à 80 minutes de plaisir musical.

Le lecteur MP3

Toujours plus petit, toujours plus léger, toujours plus de musique. Dans les années 1990, Sony et Philips se lancent chacun de leur côté dans l’élaboration d’un nouveau support qui serait enregistrable. Parmi les multiples échecs commerciaux, on retiendra le MiniDisc de Sony, capable de stocker 74 minutes de musique compressée.