Du jingle de RTL au générique de "Il était une fois la vie"... 4 choses à savoir sur Michel Legrand

Le célèbre musicien et compositeur Michel Legrand est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Il avait 86 ans. Célèbre pour ses musiques de films, Michel Legrand était un touche-à-tout qui avait travaillé aussi pour la télévision... et la radio. Retour sur quelques facettes moins connues d'un artiste hors du commun.

Le jingle de RTL

Cinq notes de musiques... un indicatif qui n'a pas changé depuis plusieurs décennies et qui a traversé la frontière entre la France et la Belgique. En 1964, Michel Legrand compose le jingle de la radio RTL. "En 1964, le patron de RTL m'appelle en me disant : 'Je voudrais un indicatif pour toutes les émissions de radio de RTL et les informations'. Pour les informations, je voulais que ce soit très court, parce qu'il m'avait dit 'il faut que ça dure trois secondes'. J'avais enregistré ce morceau, et c'est marrant, parce que c'est devenu comme un drapeau, comme une espèce d'emblème", racontait-il à RTL en 2009.