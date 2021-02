Du dessinateur d'Albator à Pharrell en passant par Nile Rodgers et Michel Gondry : les collaborations mythiques des Daft Punk

Michel Gondry est déjà connu dans le monde de la réalisation des clips et pas seulement en France. "Je danse le Mia" d’IAM, c’est Gondry. "Believe" de Lenny Kravitz, c’est lui aussi. "Army of me" de Björk, c’est encore lui. En 2014, dans l’émission Clique, Michel Gondry expliquait qu’il serait ravi de refaire un clip pour Daft Punk "s’ils me le demandent. Je ne dirai pas non."

Des squelettes, des nageuses, des danseurs, des momies qui tournent autour d’une plateforme (un tourne-disque), montent et descendent deux escaliers dans un décor de lumières assombries. Tout ce petit monde représente chaque instrument du morceau : la basse, le clavier, la guitare, la boîte à rythmes… La chorégraphie, huilée à la perfection, est signée Bianca Li. La mise en images de Michel Gondry confère à ce clip une dimension iconique et aux Daft Punk un sens de l'originalité sans artifice.

"Around the world, around the world". Ce refrain et ces uniques paroles pour un morceau de 7 minutes (dans la version album) sont hypnotiques. Le clip est également un modèle du genre réalisé par le Français Michel Gondry.

Que retenir de ces pionniers de la "French touch", courant de l’électro bleu-blanc-rouge incarné également par les Français Air, Justice, David Guetta et Bob Sinclar ? Des casques qui masquent leur visage ? Un univers artistique hors des codes ? Des mélodies entêtantes ? Quatre albums, "Homework", "Discovery", "Human after all" et "Random Access Memories" qui ont fait le tour du monde ? Ou alors des collaborations avec des artistes uniques ? Rappel de ces associations artistiques que personne n’a vu venir.

Le clip "One more time" fait partie d’un projet plus large, le film d’animation "Interstellar 5555" (une heure et huit minutes) reprenant l’intégralité du deuxième album des Daft Punk "Discovery". Le projet, sorti en 2003, est salué par la critique.

Lorsque le clip de "One more time" sort en novembre 2000, impossible de ne pas faire le lien avec l’univers des animés japonais des années 70 et 80. Il s’agit d’un concert présenté à la manière d’un dessin animé illustrant des personnages qui rappellent Albator et Capitaine Flam. C’est le but pour les Daft Punk : susciter la nostalgie chez les téléspectateurs.

Daft Punk, Nile Rodgers et Pharrell Williams

L’album "Random Access Memories", sorti en 2013 fait un raz-de-marée. Numéro 1 aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, il remporte pas moins de cinq Grammy awards, les plus prestigieux prix de l’industrie du disque. C’est historique pour des Français ! En même temps, Daft Punk est parvenu à rassembler dans leur projet des stars passées et présentes du monde de la disco-funk, du hip-hop et du r’n’b pour convaincre au-delà de leur fan-base.

Nile Rodgers est l’une de ces gloires des années 70 et 80 en quête d’un nouveau souffle. Pionnier du groupe Chic, producteur à succès, on lui doit "Le Freak", "I’m coming out" de Diana Ross, "We are Family" de Sister Sledge, "Wild boys" de Duran Duran, "Like a virgin" de Madonna, "Let’s dance" de David Bowie, "She’s the boss" de Mick Jagger mais aussi "Spacer" de Sheila… Une versatilité propice à la fusion des genres.

Après une traversée du désert de plus de 20 ans, Nile Rodgers se voit offrir l'opportunité de s’exprimer à nouveau grâce aux Daft Punk qui lui proposent de collaborer et jouer sur "Get Lucky", "Lose yourself to dance" et "Give life back to music". Dans les deux premiers morceaux, on retrouve un autre producteur-influenceur, Pharrell Willams, binôme des Neptunes et leader du groupe NERD. Le mix s’annonce détonnant. La chanson, premier single de "Random Access Memories", sort en 2013 et se classe numéro 1 dans de nombreux pays.

Le clip présente les Daft Punk, Pharrell Williams et Nile Rodgers vêtus de costumes à paillettes, rappelant l’univers des vidéos des Jacksons et d’Earth wind an Fire.