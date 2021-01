Dr. Dre, hospitalisé à la suite d'un anévrisme cérébral, se dit "en pleine forme"

Le producteur américain Dr. Dre a été admis lundi dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital de Los Angeles en raison d'un anévrisme cérébral. L'artiste de 55 ans a lui-même annoncé le lendemain sur Instagram qu'il allait bien et qu'il pourrait bientôt rentrer chez lui, a indiqué mercredi le média américain TMZ.

"Merci à ma famille, mes amis et mes fans pour leurs marques de sympathie et leurs bons vœux", a-t-il écrit sous une publication Instagram mardi soir. "Je vais très bien et je reçois d'excellents soins de la part de mon équipe médicale. Je vais bientôt quitter l'hôpital et rentrer à la maison. Bravo à tous les grands professionnels de la santé du Cedars-Sinai Medical Center. Tout mon amour."

Le rappeur, dont le nom officiel est Andre Young, est en procédure de divorce avec sa femme. Une audience est prévue pour mercredi.

Le premier album de Dr. Dre, "The Chronic", sorti en 1992, a fait de lui une superstar de la musique et son deuxième opus "2001" reste encore aujourd'hui parmi les plus grands classiques du hip hop américain. Le natif de Compton, en Californie, s'est ensuite diversifié pour devenir un magnat de la musique.