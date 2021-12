Doomscrolling, coupe mulet et Jürgen Conings : qu’avez-vous recherché sur Google en 2021 ?

Peter R. de Vries, journaliste néerlandais assassiné

Peter R. De Vries © Tous droits réservés Le personnalité internationale la plus recherchée sur Google en Belgique est le journaliste néerlandais Peter R. De Vries. En juillet 2021, ce chroniqueur judiciaire très connu aux Pays-Bas, est gravement blessé par balles dans les rues d’Amsterdam. Cette nouvelle crée l’émoi dans tout le pays et au-delà des frontières néerlandaises. Peter R. De Vries avait aidé à résoudre plusieurs affaires criminelles et déjà reçu plusieurs menaces de mort. Il décède finalement une semaine plus tard des suites de ses blessures. Le suspect présumé du meutre s’est, lui, muré dans le silence.

Comment… "habiller bébé la nuit" ?

Au-delà des personnes recherchées, il y a aussi les recherches pour savoir 'comment faire telle ou telle chose' ou "c'est quoi x ou y"? A lire aussi: Nouveau mot de l’année 2021 : Ultracrépidarianisme, n’ouvrez pas le dictionnaire ! Sans grande surprise, la première recherche après le mot comment c'est: "Comment obtenir son pass sanitaire?" Vient ensuite "Comment supprimer son compte Instagram". Et puis, "Comment calculer son IMC (indice de masse corporelle, d'ailleurs pour info ça se passe par ici)." Ensuite, les Belges se demandent "Comment habiller bébé la nuit (sic)" et "Comment faire une capture d'écran". Usine à chiots et woke

En France, Euro 2021 et "vite ma dose"

Les tendances Google sont plus détaillées pour la France. On apprend ainsi que de l’autre côté de la frontière la tendance Google de l’année a été "Euro 2021". Euro de football où l’équipe de France a pourtant été éliminée en huitième de finale contre la Suisse. Vient ensuite le pratico-pratique avec "attestation couvre-feu" et le sport avec "Ligue 1" et "Roland Garros". La 5ème et dernière tendance Google de chez nos voisins français est la suivante : "Vite ma dose (sic)".

Des moufles devenues phénomène viral

Google nous livre aussi ses constats plus généraux. Certains mots ou phrases n’ont en effet jamais été aussi recherchés qu’en 2021, note l'entreprise technologique. On n’avait par exemple jamais autant cherché le mot "moufles" sur Google. Et on sait pourquoi. Lors de l’investiture de Joe Biden, Bernie Sanders s’est affiché avec une paire de moufles en laine et les réseaux sociaux sont devenus fous. L’image est devenue un meme sur internet, elle a été détournée et utilisée à toutes les sauces.

Notons par ailleurs que dans ce contexte de pandémie et de mesures sanitaires, la question "comment préserver sa santé mentale ?" n’a jamais été autant recherchée sur Google que cette année dans le monde. Aussi, cette année, les recherches indiquant "événement des fiertés (pride) à proximité" ont augmenté de 5000% dans le monde, note Google. La question "Où partir en voyage" a été posée trois fois plus que l’année dernière. "Comment déménager avec des plantes"? A côté de ça, il y a des recherches qui semblent un peu sorties de nulle part. Par exemple, savez-vous qu’on n’a jamais autant cherché de "chansons de marins" et une "âme sœur" qu’en 2021 ?

© Tous droits réservés Par ailleurs, Google note qu'en 2021, il y a eu de nombreuses recherches sur la "coupe mulet", la célèbre coupe de cheveux des années 80 revenue à la mode. Google avance aussi que la question "comment déménager avec des plantes" a été plus recherchée que "Comment déménager avec enfants", en nous laissant le soin d’en tirer nos propres conclusions. A lire aussi : "Blah, blah, blah", "à quel point la peau du bébé serait foncée", "la rupture est totale": les phrases qui ont marqué 2021 Enfin, il y a le mot "doomscrolling" qui n’a jamais été autant recherché. Ce mot signifie l’action de faire défiler le flux d’actualités sur les réseaux sociaux afin d’absorber des nouvelles souvent négatives. Cette activité peut s’avérer "sans fin" si notre raison ne nous oblige pas à lever à un moment notre tête de notre smartphone. D'où le sens littéral du mot "Doomscrolling", soit "faire défiler son écran jusqu’à la fin des temps". Ca vous parle?

