Donald Trump sous les traits d'un tueur dans une vidéo : simple parodie ou appel à la violence ?

Cette vidéo a été projetée lors d’une conférence organisée dans un club de golf Trump à Miami, a rapporté le New York Times. Selon l’organisateur de l’événement, intitulé "American Priority", le clip a été montré dans le cadre d’une "exposition sur les mèmes internet " (des contenus déclinés en masse sur le web).

"American Priority rejette toute violence politique et cherche à promouvoir un dialogue sain sur la protection de la libre expression", a assuré Alex Phillips.

Réactions indignées

Les réactions n’ont pas tardé, tant au niveau politique que médiatique. "Malheureusement, ce n’est pas la première fois que des partisans du Président font la promotion de la violence contre les médias", a réagi CNN, en enjoignant Donald Trump, sa famille, la Maison Blanche et son équipe de campagne à condamner fermement la vidéo.

"Nous avons déjà, par le passé, indiqué au président que sa rhétorique pouvait inciter à la violence. Nous lui demandons aujourd’hui […] de dénoncer cette vidéo et d’affirmer que la violence n’a pas sa place dans notre société", a indiqué Jonathan Karl, président de l’association des correspondants à la Maison Blanche (WHCA).

"Donald Trump utilise son compte Twitter pour inciter à la haine et à la violence. Il menace ceux qui lui réclament de comptes", a souligné Kamala Harris, candidate à la primaire démocrate pour affronter Donald Trump lors de l’élection présidentielle de novembre 2020. "Alors est-ce une surprise que ce genre de (vidéos) surgissent ? Non. Trump met des vies en jeu avec son comportement dangereux".

Toujours très attentif à l’actualité et toujours très présent sur Twitter, le milliardaire républicain n’avait pas personnellement réagi lundi en milieu de journée. Sa porte-parole, Stephanie Grisham, a indiqué dans un tweet qu’il n’avait pas encore vu la vidéo mais que, "sur la base de tout ce qu’il a entendu, il la condamne fermement".

Une simple parodie ?

On l’a lu, l’organisateur de l’événement où la vidéo a été projetée défend "la libre expression". Mais tout de même, cette vidéo ne va-t-elle pas trop loin ?

Chez nous en tout cas, une telle vidéo poserait question au niveau juridique. Et cela même si la liberté d’expression demeure la règle (et qu’elle permet aussi de prononcer des propos qui heurtent, choquent ou inquiètent). "En droit belge, et dans la plupart des Etats européens, il y a des limites à la liberté d’expression : le révisionnisme, l’incitation à la haine,…", expose l’avocat Etienne Wery, spécialiste des nouveaux médias.

Cette vidéo dépasse-t-elle ces limites ? La réponse n’a rien d’évident. D’autant qu’il s’agit ici d’une parodie.

"L’incitation à la haine, c’est regarder ce qui est dit, mais c’est aussi regarder l’impact sur les personnes qui entendent le message", explique Etienne Wery. "Du fait que c’est une parodie, personne ne va prendre au sérieux ce qui est montré. Quand quelque chose qui serait choquant dans toute autre circonstance est dit ou est fait sur un mode parodique qui indique qu’en réalité on n’en pense pas un mot, ça entre en ligne de compte."

Une parodie peut être jugée de mauvais goût, politiquement discutable, inutilement provocante… Mais ne pas poser de souci sur le plan juridique. Dans ce cas-ci, cependant, l’avocat émet certaines réserves : "Moi ce qui me dérange ici, c’est que ça dure très longtemps, et qu’il y a des visages de personnes, qu’on reconnaît clairement et donc, vis-à-vis de ces personnes, au fil des minutes qui s’écoulent, on va peut-être un peu loin. Mais c’est loin d’être évident. On est à la limite." Une réserve qui vaut aussi dans une moindre mesure par rapport aux personnages affublés d’un logo d’entreprise de presse en guise de visage.

A quel moment une parodie – ou une caricature, dans le même registre – verse-t-elle dans l’excès et sert-elle de paravent à des objectifs haineux ? En fait, si l’on suit le raisonnement tenu par la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires similaires, ce n’est pas tant l’intention, plus ou moins assumée, qui compte du point de vue du droit, mais plutôt la façon – constructive ou délétère – dont le propos s’inscrit dans le débat public.