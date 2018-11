Donald Trump s'inspire de Game of Thrones pour annoncer le retour des sanctions contre l'Iran

Donald Trump a annoncé sur Twitter le retour des sanctions contre l'Iran à l'aide d'un photomontage inspiré de Game Of Thrones. La phrase "Sanctions are coming, november 5" est inscrite sur une photo du président américain et fait directement référence à "Winter is coming", phrase culte de la série.

Ce photomontage a fait réagir sur la Toile. En quelques minutes, la publication a été retweetée plusieurs milliers de fois et les internautes n'ont pas résisté à l'envie de réaliser quelques détournements.