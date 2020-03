"Dogs of Tchernobyl", le documentaire qui retrace l'histoire méconnue des chiens de la catastrophe nucléaire

Considérés à tort comme hautement radioactifs, les chiots de Tchernobyl peuvent désormais être adoptés. - © Getty/RTBF

CECI EST UNE HISTOIRE VRAIE. Imaginez si votre vie basculait à cause d'un événement que vous n'auriez jamais cru possible. Si vous deviez tout quitter ? Si vous deviez tout laisser derrière vous ? Le 26 Avril 1986, la centrale de Tchernobyl vient d'exploser. 120 000 habitants sont évacués. Ils pensaient rentrer chez eux dans quelques jours. Ils ne reviendront jamais. Laissant derrière eux sans le savoir, leur vie... Et leur animal de compagnie. #dogsofchernobyl

DISCLAIMER : Se rendre dans une zone contaminée n'est pas anodin. La sécurité dans Tchernobyl étant primordiale, chaque interaction avec les chiens était encadrée et des mesures d'hygiènes prises. Nous n'encourageons qui que ce soit à reproduire certaines séquences de ce film. Le tournage a été réalisé sous la supervision de Lucas Hixson, qui est spécialiste en contamination environnementale et accrédité par le gouvernement pour travailler dans la zone d'exclusion.