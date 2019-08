Didier Defawe devient rédacteur en chef adjoint chez LN24

Didier Defawe occupe depuis le 1er août la fonction de rédacteur en chef adjoint chez LN24, annonce vendredi la chaîne d'information en continu. Auparavant, le nouveau venu a notamment officié chez Radio Contact, dont il a été le rédacteur en chef durant plus de 10 ans.

"Je souhaite faire de LN24 une marque référentielle en termes d'information, que ce soit en télévision, en digital et, prochainement, en radio", explique Didier Defawe. "Pour ce faire, notre circuit de production se reposera sur la facilité que proposent aujourd'hui les nouveaux outils et technologies avec l'avantage de pouvoir raconter l'information de façon plus percutante et pédagogique."

Déjà active depuis quelque temps sur internet, LN24 débarquera en télévision le 2 septembre prochain.