Dick Rivers est décédé le jour de ses 74 ans

Le monde du rock n' roll est en deuil. Le chanteur Dick Rivers est décédé à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer, comme vient de l'annoncer son manager sur Twitter.

"J'ai la grande tristesse de vous annoncer que Dick Rivers est décédé cette nuit des suites d'un cancer. Nos très affectueuses pensées à son épouse Babette ainsi qu’à toute sa famille", précise Denis Sabouret, son manager.

Figure majeure du rock 'n' roll français, aux côtés de Johnny Hallyday ou Eddy Mitchell, connu notamment pour sa célèbre "banane", le chanteur des yéyés s'est éteint dans un hôpital parisien.

Ancré dans son époque

Hervé Forneri de son vrai nom, passe son enfance à Villefranche-sur-Mer, base navale américaine en France, près de Nice. Gamin, il est subjugué par tout ce que les "marines" ont apporté avec eux de cette Amérique dont il rêve. Le jour où un copain lui fait découvrir "Heartbreak Hotel", sa vie est chamboulée en deux minutes par la voix d'Elvis Presley. Il décide même de s'inspirer du personnage d'Elvis dans le film Loving You pour choisir son nom de scène.

Le cheveu à jamais noir de jais, la voix tannée par le tabac, Dick Rivers s'était composé de toutes pièces un personnage de rocker-crooner à la française. Avec plus de cinquante-cinq ans d'activité, sa carrière fut riche d'une trentaine d'albums studio au compteur. Le chanteur avait débuté son parcours dans les années 60, à l'age de quinze ans, avec les Chats Sauvages, à qui l'on doit le tube "Twist à Saint-Tropez".

Inconscients du succès incroyable du groupe (plus d’un million de ventes la première année, ce qui est spectaculaire en France à cette époque, sans compter le succès des concerts), chanteur et musiciens se séparent à peine 16 mois plus tard avant que Dick Rivers ne continue en solo avec l'album "Rien que toi" .

Quelle que soit la décennie, Dick Rivers est toujours resté ancré dans son époque et il l'avait encore prouvé récemment avec ses derniers albums, dont "Le mauvais joueur" auquel ont participé Mickey 3D, Benjamin Biolay, Mathieu Boogaerts, etc. Il y a aussi le magnifique "L'homme sans âge" avec les textes de Joseph d'Anvers que Dick Rivers avait rencontré aux Francofolies de la Rochelle deux ans plus tôt.

S'il avait toujours le respect de la jeune génération actuelle, c'est parce qu'il n'avait jamais fait de concessions musicales. Il le disait lui-même: "je gagne à être connu".

En 2018, il avait participé à la tournée "Âge Tendre, la tournée des idoles", avant d'entamer une tournée dans plusieurs villes et festivals de France.

Né en 1945, le chanteur aurait dû fêter ses 74 ans aujourd'hui même.