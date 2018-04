Devant la justice, le magicien David Copperfield doit révéler le secret d'un tour

L'un des tours de magie du célèbre prestidigitateur David Copperfield avait tourné au drame en 2013 à Las Vegas : l'un des spectateurs invités sur scène est victime d'une chute et est hospitalisé ; il souffre d'une commotion cérébrale et d'une épaule disloquée. Attaqué en justice, l'artiste perd un peu de sa magie.

Gavin Cox, 53 ans, avait porté plainte contre David Copperfield à la suite de sa participation au tour intitulé "Lucky #13" ("numéro 13 porte-bonheur", pourrait-on traduire de l'anglais). À ce moment du spectacle, le magicien avait invité sur scène treize spectateurs, dont le Britannique fait partie ce soir-là. Copperfield va les faire disparaître d'un seul coup, avant de les faire réapparaître de l'autre côté de la salle.

Un truc vieux comme le monde

C'est au moment de cette fameuse "disparition" que Gavin Cox s'est blessé. Comment ? Difficile de l'expliquer sans révéler le "truc" derrière le tour de magie signature de l'artiste, ce que le juge a fini par exiger malgré les protestations des avocats de David Copperfield. Le juge est parti du principe que des milliers de spectateurs en connaissaient déjà le fonctionnement (le magicien aurait réalisé ce tour avec pas moins de 55.000 participants durant sa carrière d'après NBC News).

Alors ? Elle est où la magie ? Hélas, même si on s'en doutait, nulle part ! Le truc est vieux comme le monde : un passage souterrain et l'aide d'assistants armés de lampes de poche permettent aux spectateurs de quitter la scène et de regagner la salle par un chemin à l'abri des regards.

400.000 dollars de frais médicaux

C'est lors de cette traversée que Gavin Cox a trébuché. Le Britannique reproche aujourd'hui à David Copperfield et son équipe des manquements en matière de sécurité dans ce tunnel jonché selon le spectateur de débris et de matériel de construction.

Gavin Cox a encore affirmé qu'il avait dépensé 400.000 dollars (environ 325.000 euros) en frais médicaux à la suite de cet incident, rapporte NBC News.

David Copperfield devrait à nouveau être entendu mardi prochain au tribunal.