Deux militants palestiniens, stars de la toile, interpellés à Jérusalem

Deux jeunes jumeaux au cœur d'une campagne sur les réseaux sociaux pour contrer la possible éviction de familles palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, ont été interpellés dimanche par la police israélienne.

Dimanche matin, Mona el-Kurd, 23 ans, a été "emmenée au poste de police" à Jérusalem, a indiqué son père à l'AFP, après avoir été arrêtée à son domicile à Cheikh Jarrah, ce qui a aussitôt suscité une vague de protestations dans les milieux palestiniens et sur les réseaux sociaux, où le nom de ce quartier est devenu viral.

Son frère jumeau, Mohammed, star de la cause palestinienne avec plus de 550.000 abonnés sur Instagram et 180.000 autres sur Twitter, était absent au moment de l'interpellation mais a reçu une convocation et s'est présenté dans l'après-midi à un commissariat de Jérusalem-Est, partie annexée par Israël de la Ville sainte.

Fin avril, des manifestations en soutien à des familles palestiniennes de Cheikh Jarrah menacées d'expulsion ont embrasé Jérusalem-Est, puis l'esplanade des Mosquées, puis des villes mixtes israéliennes, avant de donner lieu à 11 jours de guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir à Gaza et l'armée israélienne.

Nasser Odeh, l'avocat de la famille el-Kurd, a confirmé que la police avait arrêté Mona el-Kurd - libérée en fin de journée - pour "troubles à l'ordre public", incluant la participation à des "émeutes", et indiqué que son frère était toujours sous enquête.

Les deux militants mènent quotidiennement une campagne sur les réseaux sociaux autour du mot-clé #SheikhJarrah afin d'attirer l'attention du monde sur le sort de familles palestiniennes menacées d'expulsions ou déjà expulsées de leur maison au profit de colons israéliens.