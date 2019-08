Deux membres de Rammstein s'embrassent durant un concert en Russie pour lutter contre les lois anti-LGBT

Le groupe allemand Rammstein, qui était de passage en Belgique il y a quelques semaines, continue sa tournée triomphale des stades. Alors qu’ils étaient à Moscou cette semaine pour y donner un concert, deux membres du groupe se sont embrassés afin de montrer leur soutien à la communauté LGBT, fortement réprimée dans ce pays.

La scène s’est déroulée le 29 juillet dans le stade Loujniki de Moscou. Rammstein s’y produisait devant 80.000 fans russes, venus assister à leur show réputé explosif.

Les Allemands qui tournent aux quatre coins du monde pour défendre leur récent album éponyme, sont connus pour user d’impressionnants moyens pyrotechniques durant leurs prestations.

Interdiction de toute "propagande homosexuelle" en Russie

Durant leur titre "Auslander" ("Etranger", ndlr), les deux guitaristes Paul Landers et Richard Kruspe ont ainsi échangé un baiser, comme une provocation envoyée à Vladimir Poutine et la loi contre "la propagande gay", entrée en vigueur en 2013. De nombreux cas de meurtres et d’emprisonnement ont déjà été recensés en Russie, en lien avec cette loi.

Cette loi précise qu’il est interdit de faire la "promotion de relation sexuelle non traditionnelle auprès des mineurs" ainsi que toute forme de "propagande homosexuelle", ce qui inclut tout discours favorable à la communauté LGBT.

Ce n’est pas la première fois que Rammstein prend position en faveur de cette communauté puisqu’en plus d’un morceau intitulé "Liebe ist für alle da" ("l’amour est pour tout le monde", ndlr), les membres du groupe ont agité il y a quelques semaines en Pologne, des drapeaux arc-en-ciel, symbole des LGBT. Ce pays très conservateur, est également touché par de nombreux actes de discrimination et d’homophobie.

La photo a depuis été repartagée sur leurs réseaux sociaux avec la mention : "La Russie, on vous aime !".