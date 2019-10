Deux ans après sa mort, Johnny est toujours présent dans les bacs

Près de deux ans après sa disparition, Johnny Hallyday continue d'être sur le devant de l'actualité avec des projets divers, parfois validés, ou non, par sa veuve Laetitia. Ce vendredi marque la sortie d'un best-of en version symphonique, sobrement intitulé "Johnny". Un album de patrimoine réorchestré avec le London Symphony orchestra et 42 chanteurs d'un choeur londonien.

Pour Bruno Tummers, spécialiste de la chanson française au sein de la RTBF, pas grand chose de neuf à signaler si ce n'est un énième coup commercial: "Ils ont rebâtis des arrangements symphoniques, autour des voix de Johnny, des voix tirées de répétition ou de concerts".

C'est uniquement pour cette raison que l'album est considéré comme inédit. "La mention 'comme vous ne l'avez jamais entendu' n'est pas tout à fait exacte puisque Johnny a déjà beaucoup chanté avec des orchestres symphoniques", tempère pourtant Bruno Tummers. "Ce sont des chansons que l'on connait très bien".

Toujours dans le cœur des fans

300.000 exemplaires seront pressés par Universal et les revenus tirés de cet album comme les autres, seront gelés, le temps que la guerre de succession soit éteinte. Il s'agit déjà du deuxième album posthume de Johnny après "Mon pays c’est l’amour", son dernier opus " qui s'était écoulé à 1.7 million d'exemplaires.

"Dès la date de sortie connue, le téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant une semaine parce que les gens ont peur de la razzia qui s'est produit après la sortie du premier album posthume", explique le disquaire David Bouchez. "Les commandes se sont donc bien emballées".

Un disque au caractère "rentable", produit sans consentement mais approuvé par la veuve de Johnny. "Les arrangements sont très bien faits et la voix de Johnny a toute sa puissance mais c'est un album qui sert surtout à piocher dans le porte-feuille des fans", constate Bruno Tummers. "Johnny Halliday a toujours été la vache à lait des maisons de disque!".

Johnny reste toujours présent dans le cœur des fans via ces rééditions et disques posthumes, et même via son sosie vocal, Jean-Baptiste Guégan, dont l'album "Puisque c'est écrit" a été certifié disque de platine soit 100.000 équivalents ventes.

L'exploitation du fillon Johnny se poursuit donc puisque dans 15 jours sortira l'album des concerts "Vieilles Canailles" avec Jacques Dutronc et Eddy Mitchell filmé à Bercy en 2014, tandis qu'un calendrier et même une comédie musicale sont prévus.