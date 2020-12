Désormais les nouvelles voitures doivent être équipées pour recevoir le DAB+

Depuis le 20 décembre 2020, une directive européenne impose que les radios qui équipent les nouveaux véhicules de type M (les voitures), destinés à la vente ou à la location, puissent recevoir le DAB+. Cette directive devrait accélérer le remplacement des autoradios AM/FM par des modèles DAB+. Selon le site Maradio.be (un projet coopératif qui réunit les radios publiques et privées belges afin de promouvoir notamment le DAB+), au premier semestre 2020, 59% des voitures neuves vendues en Belgique étaient équipées de façon standard d’un autoradio DAB+. Cet équipement est plus largement répandu dans d’autres pays européens (Norvège : 100%, Suisse : 96%, Royaume-Uni : 94%, Italie : 90%).

Qu’est-ce que le DAB+ ?

Le Digital Audio Broadcasting (DAB+) est le standard de diffusion numérique de la radio. Cette technologie est destinée à remplacer la FM, mode de diffusion analogique. A partir de 2008, le DAB+ a progressivement remplacé le DAB, en ajoutant des services à la simple diffusion du signal radio. C’est ainsi que l’offre de programmes radio s’est élargie, tout en rendant possible la transmission de textes et d’images. Le logo de la station, le nom de l’émission, le titre et la pochette de la plage musicale diffusée peuvent être affichés, ainsi que des bulletins météo et des infos-trafic en temps réel.

Le signal DAB+ est diffusé au moyen d’un réseau d’émetteurs numériques. C’est gratuit et disponible sans abonnement, ni connexion internet. La technologie numérique assure une réception sans interférences, même en voiture. La sélection de la chaîne radio se fait par le nom, et plus selon la fréquence.

Les autoradios DAB+ actuels permettent de recevoir aussi les programmes FM analogiques. Le DAB+ est privilégié mais la réception FM prend le dessus lorsque le signal DAB+ est absent.