Des témoignages alarmants du personnel soignant

Perdre un patient parce que nous n'étions pas assez nombreux

Au sein de la manifestation cet après-midi, des travailleurs qui ne cachaient pas leur rage.

Une médecin en maison de repos témoigne : " la charge de travail est devenue énorme depuis la pandémie. On n’a aucune aide des politiques. On reçoit les infos en général via les médias, on ne participe pas à la prise de décision et l’on doit se débrouiller après pour mettre en place les mesures que l’on nous impose ".Une infirmière (aussi en maison de repos) confirme ce témoignage, et insiste sur le fait que tout se soit accéléré depuis la crise du COVID. "Il faut nettoyer trois plus, il faut faire attention à plein d’autres choses, désinfecter sans arrêt etc. donc c’est vraiment beaucoup plus de travail, une grosse charge de travail en plus ".

Un infirmier aux soins intensifs d’un grand hôpital bruxellois qualifie la situation actuelle d’ " insoutenable " : " Il y a pas longtemps on a eu une journée au cours de laquelle plusieurs personnes ont eu des problèmes en même temps et malheureusement on en a perdu une. A ce moment-là, cette journée-là, nous n’étions pas assez nombreux. On a demandé de l’aide et cette aide ne nous est jamais venue. On nous a répondu : On n’a pas de solution, on ne peut pas vous envoyer d’aide ".