Des simulations de tank aux équipes d’esport : entre l’armée et le jeu vidéo, une longue histoire d’amour

22 milliards de dollars : c’est le montant du juteux contrat signé par l’armée américaine auprès de Microsoft, afin d’être fourni en casques de réalité augmentée pour ses forces de combat rapprochée. Ces casques seront une version spéciale des HoloLens, casque de réalité virtuelle et augmentée, déjà sur le commerce pour des applications de divertissement, et notamment du jeu vidéo… Une industrie avec laquelle le monde militaire entretient des relations assez profondes.

Au-delà du jeu vidéo, le lien entre l’armée et les jeux est très ancien, tout simplement pour des nécessités stratégiques. Jouer, c’est "faire comme si", c’est essayer et recommencer. Pas étonnant donc que certaines civilisations, comme la Chine, le Japon ou plus récemment le Royaume de Prusse, aient utilisé des "wargames", ces jeux de guerre et de stratégie aux règles très précises (et parfois complexes), afin de former aux stratégies militaires.

Pour le jeu vidéo, c’est un peu l’inverse : il est né de la relation étroite entre l’armée et les technologies. Aux origines des jeux vidéo, ce sont des étudiants, des chercheurs universitaires des années 60 qui, en bon "hacker", détournaient les fonctions premières des ordinateurs et machines des laboratoires, surtout à des fins de divertissement. "Spacewar !", considéré comme le tout premier jeu vidéo de l’histoire (et non, ce n’est pas Pong, il n’arrivera que dix ans plus tard, et marquera lui l’arrivée du jeu vidéo pour le grand public), est le fruit des expérimentations d’un étudiant du MIT.

L’invention du jeu vidéo a donc pu être possible grâce aux avancées technologiques en informatiques, issues notamment de programmes de recherches militaires et spatiaux. Spacewar ! est d’ailleurs un jeu qui s’inscrit totalement dans son époque, en temps de guerre froide et de conquête spatiale : deux vaisseaux spatiaux tournoyant autour d’un trou noir, chacun contrôlé par un joueur, sont engagés dans un duel spatial.