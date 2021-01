Des salariés de Google annoncent la création d’un syndicat, une première dans la Silicon Valley

Le licenciement de la chercheuse Timnit Gebru a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Des salariés de Google et d’Alphabet, la société-mère du géant américain, ont annoncé lundi la création d’un syndicat. Une première dans la Silicon Valley : les syndicats sont rares dans les entreprises de la technologie aux Etats-Unis.

Selon deux des fondateurs du syndicat, Parul Koul et Chewy Shaw, il s’agira non seulement de défendre les salariés, mais de s’occuper de toutes les questions éthiques dans l’entreprise, comme l’utilisation de l’intelligence artificielle. "La devise de l’entreprise était 'Ne soyez pas malveillants' ['Don’t be evil', en anglais, ndlr], écrivent-ils dans une tribune dans le New York Times. Nous voulons suivre cette devise".

Cela faisait plusieurs années que les salariés de Google étaient en conflit avec la direction : en 2018, certains d’entre eux avaient signé une pétition pour que l’entreprise cesse de participer à un programme de recherche du Pentagone, baptisé Maven. Cette année-là, d’autres employés avaient également protesté contre le fait que des dirigeants, accusés de harcèlement sexuel, avaient eu droit à de très grosses indemnisations de départ, jusqu’à 90 millions de dollars notamment, pour le patron d’Android, Andy Rubin.

Le licenciement de Timnit Gebru, chercheuse noire qui reprochait à Google de ne pas être assez inclusif avec les personnes issues des minorités, a créé un déclic. "Ce licenciement a suscité l’indignation chez beaucoup d’entre nous, notamment chez les Noirs et les Hispaniques, qui sont bouleversés par les actions de l’entreprise et n’ont pas d’assurance sur leur avenir chez Google", dénoncent encore les fondateurs du syndicat.

En attente d’une validation par la direction

Les entreprises de la Silicon Valley évitent généralement la création de syndicats grâce à la forte rémunération de leurs employés, mais ce n’est plus suffisant, à l’heure des grands mouvements sociaux comme Black Lives Matter ou #MeToo.

"Il y a un retour de bâton contre les grandes firmes technologiques alors qu’elles accumulent d’importantes richesses", estime Darrell West, expert à la Brookings Institution. Les salariés veulent avoir leur mot à dire sur ce qui se passe et voir davantage de responsabilité sociale" de la part de leurs sociétés.

Pourtant, le syndicat, à peine créé, n’est pas encore certain de voir le jour. Si 226 salariés ont déjà fait part de leur intention de rejoindre ses rangs, le syndicat doit obtenir l’organisation d’un vote par la direction. Il faut d’abord que 30% des salariés éligibles montrent leur intérêt. L’entreprise pourrait, comme c’est le cas dans certains groupes automobiles américains, avoir recours à des avocats puissants pour enterrer le projet. Sans compter que cela mettra beaucoup de pression sur les épaules des fondateurs, qui risquent de se mettre en porte-à-faux avec la direction.