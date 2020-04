Des policiers brabançons revisitent la «Chanson des Restos du Coeur» pour inciter la population à rester chez elle

"Aujourd’hui, on n’a pas le choix que de rester confinés chez soi pour lutter contre le corona. C’est clair que ce n’est pas évident toutes ces mesures de confinement. On compte sur vous pour nous aider et tous ensemble on va y arriver", chantent les agents de la zone Ouest Brabant Wallon dans leur tenue de travail pour rappeler avec une pointe d'humour que les consignes, sont les consignes.

Ces policiers ont décidé de revisiter la "Chanson des Restos du Coeur" pour rappeler les règles de confinement.

Vous pouvez voir cela dans une vidéo partagée sur la page Facebook de la zone de police.