Des orages qui gâchent tout: la soirée d'ouverture du Dinant Jazz arrêtée net hier soir mais le festival maintenu ce dimanche

Ils devaient avoir lieu dans le nouveau kiosque de la ville baptisé "Le Tour de Monsieur Sax", en référence au dinantais Adolphe Sax, créateur du saxophone. "Je ne sais pas comment expliquer, conclut Jean-Claude Laloup. Ces techniciens et ces musiciens qui n'ont pas travaillé depuis 1 an... on se réjouissait que ce week-end arrive. Tout le monde était souriant et puis paf! on a un truc comme ça qui arrive. C'est vraiment désolant. "

Cette première soirée du Dinant Jazz devait commencer à 19h avec le pianiste Igor Gehenot qui venait présenter son nouveau trio (avec Sal La Rocca à la contrebasse et le batteur israélien Noam Israeli). "On devait jouer hier. C'est un événement que l'on attendait particulièrement. Cela faisait des mois que la programmation avait été annoncée et on était très contents après des mois de COVID de pouvoir rejouer. Ce concert faisait un peu partie des "high lights" de cet été", explique Igor Gehenot.

"Je pensais évidemment à tous les gens qui étaient là et qui travaillent pour ce festival pendant toute l'année, ajoute le pianiste. C'était vraiment triste parce qu'il y a du boulot en amont... ce n'était pas facile à accepter". Après, les ingénieurs du son et les régisseurs ont rassemblé tout le matériel sur la scène pour le protéger. "Alors j'ai décidé de jouer comme ça, en acoustique, au milieu de caisses de rangement etc. Et puis finalement le bassiste et le batteur avec lesquels je joue sont venus me rejoindre... il y a Steve Houben qui s'est joint à nous et puis après ça a été la jam. Les gens sont restés et ont assisté à une espèce de mini concert sur la scène."