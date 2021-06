Des Nuits Solidaires du 26 au 29 août à la Citadelle de Namur, avec Suzane, Pomme, Raphaël et Les Innocents en tête d'affiche

La Citadelle de Namur accueillera du 26 au 29 août "Les Nuits Solidaires" afin de compenser l'annulation du festival "Les Solidarités" en raison de la crise sanitaire, indiquent lundi leurs organisateurs. Douze concerts et différentes animations sont au programme.

Les quatre soirées "de solidarité et de vivre-ensemble" seront rythmées par Les Innocents, Pomme, Raphaël, Suzane, Noé Preszow, Claire Laffut, Delta, Charles, Doria D, Coline & Toitoine, Chicos y Mendez et Winter Woods. Tous ces concerts se dérouleront au Théâtre de Verdure.

Débats, expositions, animations,...

"Un village solidaire accueillera également le public sur l'esplanade de la Citadelle avec notamment des débats qui s'intéresseront aux grands enjeux de la société, plusieurs expositions, un espace associatif, des animations qui feront la part belle à l'univers hip-hop ou encore une terrasse estivale et conviviale pour une pause bien méritée entre deux activités", ajoute l'organisation.

Au travers de cet événement, Les Solidarités souhaitent "faire revivre le secteur culturel, à la dérive depuis plus d'un an, dans une formule réaliste et ré-enchanter ensemble le temps d'un week-end la magnifique Citadelle de Namur, dans le respect des normes sanitaires qui seront applicables fin août."

Le prix d'entrée pour les concerts est fixé à 26,50 euros par jour, avec réservation obligatoire. Les autres animations seront gratuites. Plus d'informations sur www.lessolidarites.be.