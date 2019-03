Des métiers qui se féminisent: mais pourquoi est-il si difficile de dire autrice, professeuse, ou "un" sage-femme?

L'Académie française a adopté jeudi à "une large majorité" un rapport sur la féminisation des noms de métiers soulignant qu'il n'existait "aucun obstacle de principe" à la féminisation" des noms de métiers et de professions.

"Celle-ci relève d'une évolution naturelle de la langue, constamment observée depuis le Moyen Âge", explique le texte adopté par les académiciens.

Le sujet a pourtant été longtemps tabou au sein de l'institution fondée au XVIIe siècle par Richelieu.

"S'agissant des noms de métiers, l'Académie considère que toutes les évolutions visant à faire reconnaître dans la langue la place aujourd'hui reconnue aux femmes dans la société peuvent être envisagées", indique le rapport.

L'Académie française ne compte pas "dresser une liste exhaustive des noms de métiers et de leur féminisation inscrite dans l'usage ou souhaitable" ni "édicter des règles de féminisation des noms de métiers" en arguant que ce serait "une tâche insurmontable". "Il convient de laisser aux pratiques qui assurent la vitalité de la langue le soin de trancher", a indiqué l'Académie qui a retenu dans son rapport des mots jusqu'à présent tabous comme "professeure".

Et chez nous?

Cette féminisation des noms de métier est une réalité chez nous depuis plus de 20 ans déjà. La ministre, la secrétaire d'état, la magistrate, l'huissière, l'échevine, la vice-rectrice, la consultante indépendante et la chercheuse osent désormais se dire telles quelles et l'usage a adopté ces formes.

Un décret a été adopté en 1993 en ce sens, et trois guides ont été édités pour accompagner les usages, en 1993, 2005 et 2015. La loi prévoit notamment que les offres d’emploi doivent reprendre la fonction au masculin ET au féminin. "Un grutier ou une grutière", "un maçon ou une maçonne", un "facteur ou une factrice".

Pour Elodie Verlinden, féministe du collectif Charliequeen, "c’est important de visibiliseer le féminin pour permettre aux jeunes filles de se projeter dans des fonctions qu’on pourrait penser réservées aux hommes".

Si vous avez une hésitation, vous pouvez consulter ici la dernière version de ce "guide de féminisation", édité en 2015: il propose une liste très complète de métiers, et leur version féminine recommandée, mais aussi un petit guide qui reprend les principes de la formation du féminin de n'importe quelle fonction. Auteure, chercheuse, maïeure, préceptrice ou encore gouverneure y sont recommandés.

Mais pourquoi certains métiers semblent si difficiles à féminiser? Tentative de réponse en quelques exemples:

1°) Une auteur, une auteure, ou une autrice?

L'Académie française autorise la féminisation, mais laisse faire l'usage. Adoptera-t-il "autrice", ou "auteure", forme recommandée en Fédération Wallonie-Bruxelles?

Si l'on se réfère à l'histoire, cela devrait pourtant être... autrice. Attesté depuis l'Antiquité (Sappho était déjà célèbre en Grèce), on retrouve le mot latin auctrix, qui deviendra autrice en français...jusqu'à la création de l'Académie française. Une assemblée exclusivement masculine, qui en faisant disparaître le mot dans son dictionnaire a voulu faire disparaître le fait dans la société, selon Aurore Evain, chercheuse et metteuse en scène, qui se revendique... autrice.

Elle est d'autres comme Adrey Alwett tentent d'imposer "autrice" au lieu d'auteur, un néologisme qui ne fait pas de différence à l'oral...

2°) Professeuse, ingénieuse ou procureuse: pourquoi est-ce si difficile?

Dans le milieu féministe, on fait remarquer que pour les métiers manuels, de service ou artistiques, la féminisation ne pose en général aucun problème: la caissière, l'institutrice, l'actrice sont bien intégrés par tous. Mais pourquoi "procureuse" ou "professeuse" semblent beaucoup moins naturels que "chanteuse" ou "coiffeuse"?

On retrouve pourtant procureuse ou professeuse dès le 17ème siècle, relève Aurore Evain. Mais ils restent difficilement employés aujourd'hui. Ce sont d'ailleurs "professeure" et "procureure", où la différence est à nouveau inaudible à l'oreille, qui sont conseillés par le guide de la FWB.

Le point commun de ces métiers réfractaires à un féminin qui s'entend: ils sont liés à des postes de direction ou des métiers intellectuels d'élite. Pour la linguiste Maria Candea, citée par Slate, "c’est comme si une règle de grammaire marchait en fonction du salaire. Plus le salaire est bas, plus on accorde en genre. Plus il est haut, plus le masculin s’impose."

3°) Et pourquoi pas un sage-homme, plutôt qu'un maieuticien?

C'est l'exemple des "masculinistes" qui veut y trouver la preuve que tous les noms de métiers ne sont pas destinés à être déclinés tels quels dans les deux genres: la sage-femme. Impossible d'endosser un tel titre pour ces messieurs? Qu'à cela ne tienne, l'Académie a proposé dès 1980 le néologisme "maieuticien", en référence à la maïeutique de Socrate, qui accouchait les esprits.

Et pourtant étymologiquement, le mot ne fait pas référence au sexe du pratiquant... mais à celui du patient. Une sage femme, serait celle qui connaît (sapiens) les femmes. Pas de problème, donc à être "un" sage-femme....