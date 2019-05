Dès le 2 mai, la radio RTBF MIX sera disponible en Flandre, via le DAB+

Dès le 2 mai, les radios de la RTBF seront de nouveau disponibles en Flandre, via le DAB+. C'est une toute nouvelle offre qui sera retransmise dans le Nord du pays. Appelée, RTBF MIX, elle permettra aux auditeurs d'avoir accès à de l'info, de la musique et du sport, en diffusant différents chaînes selon les moments de la journée. Au programme:

La Première : de 5 h à 10 h du matin en semaine et de 6h à 9 h le weekend

Classic 21 : de 10 h à 5 le lundi, de 10 h à 20 h et de 23 h à 5 h du mardi au vendredi, de 10 h à 18 h le samedi et de 10 h à 14 h le dimanche

VivaCité : émissions Viva Sport de 20 h à 23 h du mardi au vendredi, de 18 à 23 h le samedi et de 14 à 24 h le dimanche

Pourquoi la RTBF n'était plus disponible en Flandre?

Depuis la fin des émetteurs en ondes moyennes (AM) le 31 décembre 2018, la RTBF n'était plus disponible dans le Nord du pays, sauf via internet. En effet, avec le développement du DAB+, il avait été question que la VRT diffuse en DAB+ une radio de la RTBF, tandis que la RTBF ferait de même pour la VRT. Mais "cette proposition n'a pas reçu un écho favorable de la VRT", précisait le ministre des Médias Jean-Claude Marcourt, interrogé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 25 septembre dernier.

Finalement, c'est via un opérateur privé, Norking, que la RTBF a pu trouver une solution.

C'est quoi le DAB+?

Le DAB+ est une diffusion numérique de meilleure qualité que la FM, gratuite et anonyme. En septembre 2019, cette diffusion permettra une offre plus étendue de programmes, des informations complémentaires comme le nom de l’émission, la photo de l’animateur, la pochette du disque diffusé...

A Bruxelles et en Wallonie, on peut déjà écouter en DAB + sur tous les réseaux privés et toutes les radios de la RTBF : Antipode (Bruxelles et Brabant wallon), Bel RTL, Classic 21, DH Radio, FUN Radio, La Première, Nostalgie, Maximum FM (Liège), Must FM (Namur et Luxembourg), NRJ, Pure, Radio Contact, Sud Radio (Hainaut), Tarmac et Vivacité. Ainsi que BRF 1 (radio de la communauté germanophone).

Comment faire pour capter le DAB+?

Il faut un récepteur ou autoradio compatible avec le DAB+. La plupart des récepteurs vendus en magasin sont aujourd’hui compatibles DAB+, de même que les autoradios des nouveaux véhicules mis sur le marché.

Si votre voiture n'est pas encore équipée DAB+, rien n'est perdu : il vous suffit, soit de faire équiper votre voiture d’un autoradio DAB+, soit d’acquérir un adaptateur qui rend votre autoradio compatible.