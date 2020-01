Dès le 1er février, 21 films du studio Ghibli débarquent dans le catalogue Netflix

"Le Voyage de Chihiro", "Mon voisin Totoro", "Princesse Mononoké", "Le château dans le ciel", "Kiki la petite sorcière",…. Ces titres parleront certainement aux fans des films d’animation du studio Ghibli. Et pour leur plus grand bonheur, ils feront leur arrivée dans le catalogue Netflix dès le 1er février, dans le monde entier à l’exception des Etats-Unis, du Canada et du Japon.

Un gros coup de la part de la plateforme de streaming qui a indiqué qu’elle proposera 21 films, sortis entre 1984 et 2014, de l’univers cofondé par Isao Takahata et Hayao Miyazaki.