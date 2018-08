Des jeux vidéo pour développer les capacités d'empathie des adolescents

Deux cohortes d'adolescents, garçons et filles entre 11 et 14 ans, ont joué quotidiennement sur deux jeux différents durant deux semaines.

Car si de nombreuses grosses licences misent sur la violence comme argument marketing, l’écosystème vidéoludique regorge d’œuvres bien éloignées des Call of Duty et autres GTA, des créations qui misent plutôt sur la narration, l'univers graphique ou l'émotion pour accrocher le joueur.

Utilisée comme bouc émissaire par l'administration Trump pour expliquer les tueries de masse, la violence dans les jeux vidéo est souvent accusée d'engendrer des comportements agressifs auprès d'adolescents et jeunes adultes. Alors que la communauté scientifique est clivée sur la question, une équipe de chercheurs américains a pris le problème à revers, et a étudié la capacité des jeux vidéo à développer l'empathie.

Crystal of Kaydor utilise des mécanismes de reconnaissance faciale pour percevoir l'émotion des personnages - © Kral et al. (2018)

Les chercheurs ont analysé la "précision empathique" des adolescents, ainsi que l'activité cérébrale liée à cette empathie, et comparé les deux groupes. Ils ont ainsi découvert qu'en moins de 6h, le jeu Crystals of Kaydor a engendré des changements neuronaux ayant un impact sur le comportement. En termes de précision empathique, aucune différence significative n'a été observée entre les deux cohortes, mais les scientifiques ont relevé le fait que Crystals of Kaydor était peut-être trop simple, et donc ne demandait pas d'effort particulier de la part des joueurs, n'entraînant donc pas une modification de l'empathie. Et de préciser "Crystals pourrait être plus bénéfique aux personnes souffrant de difficulté à déchiffrer les émotions, par exemple les personnes souffrant d'autisme"

"Bien que ces recherches n'en soient qu'à leurs débuts, ces premiers résultats fournissent la preuve que les jeux vidéo pourraient être utilisés pour améliorer les fonctions cérébrales et la connectivité liées à l'empathie chez les adolescents, grâce à l'utilisation habile de mécanismes de jeu qui exploitent les processus sous-jacents à l'empathie, en particulier la prise de perspective et la régulation des émotions." conclut ainsi l'étude.