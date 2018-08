Des incidents racistes au festival Pukkelpop ont été signalés auprès d'Unia

Des incidents à caractère raciste se seraient déroulés samedi soir alors que le rappeur américain Kendrick Lamar se produisait sur la scène principale du festival Pukkelpop, à Hasselt. Unia, le centre interfédéral pour l'égalité des chances, a reçu un signalement, a confirmé lundi l'organisme à Belga.

Sur les réseaux sociaux, dont Instagram, deux femmes de couleur noire ("callmevirgo" et "alienpizzasarah") ont raconté avoir été poussées et frappées à coups de pied. Une boisson aurait également été jetée dans leur direction et on leur aurait tiré les cheveux.