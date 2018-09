Des images inédites des attentats du 11 septembre au pied des tours refont surface

Au début de la vidéo, on le voit interroger les secouristes et autres personnes qu'il croise pour demander ce qu'il se passe. Tous sont recouverts de poussière et ont du mal à respirer. Mais les images les plus impressionnantes sont, sans aucun doute, celles qui montrent en direct (vers 18'25") l’effondrement de la tour nord.

Après avoir filmé le sommet de l'immeuble en flammes, le cameraman (qui a même la présence d'esprit d'essuyer sa lentille) continue de filmer alors que tout s'écroule et que les gens s'enfuient pour ne pas être écrasés par les débris. S’ensuit un longue séquence de quelques minutes où on ne voit plus qu'un écran noir avec en fond sonore un bruit de crépitement qui fait froid dans le dos.

Ensuite, la lumière revient. Tout est poussiéreux et un homme apparaît, un employé. Et quand le cameraman lui demande ce qu'il s'est passé, il répond : "Le haut de la tour s'est effondré". Et content d'être encore en vie, il ajoute : "J'ai 69 ans et je peux encore courir".

Le plus fou dans cette histoire est que ce cameraman est entré dans la deuxième tour juste avant qu'elle ne s'effondre.

Ces images d'une qualité incroyable (grâce à un travail de restauration) ont été mises en ligne par cet ancien cameraman fin du mois d'août. Elles ont déjà été visionnées plus de 8 millions de fois sur Youtube.