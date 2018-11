Des gamers récoltent un million d'euros pour MSF en jouant en direct pendant 50 heures

Le monde de l'e-sport s'est mis au marathon caritatif, avec le Zevent : pendant 50 heures, une série de streamers, ces gamers qui jouent en direct sur internet, ont joué pour la bonne cause. A la manière des téléthons, les streams sont diffusés en direct, animés par des célébrités du milieu. Et il y en avait pour tous les goûts : Fornite, Counter Strike: GO, Eurotruck simulator (un jeu de simulation de conducteur de camion), jeux de poker se sont succédé, le tout en encourageant l'internaute à faire des dons. QLS, l'émission de streaming de Tarmac, était même de la partie.