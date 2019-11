Des féministes empêchent la diffusion du "J'accuse" de Polanski dans ce cinéma: les salles évacuées

Des militants féministes opposés à la diffusion de "J'accuse" de Roman Polanski, visé par une nouvelle accusation de viol, ont perturbé samedi soir une séance de cinéma du TNB à Rennes, qui a été annulée, a-t-on appris dimanche.

"On a envahi le TNB à Rennes pour exiger la déprogrammation de 'J'accuse' !!! Des centaines de personnes ont été évacuées, on attend de rencontrer le directeur qui a expliqué dans une lettre que projeter 'J'accuse' c'était ouvrir le débat", a posté sur Twitter "Jeanne La Rouge", militante féministe et syndicaliste étudiante.