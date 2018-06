Des élèves et un prof, réinterprètent Bigflo et Oli et c'est touchant

Séverine Demoustier est une professeur de morale qui travaille au Lycée Provincial Hornu-Colfontaine et qui a de suite dans les idées. Cette année avec sa classe de 5ème secondaire, elle a décidé de proposer un exercice de style sur base de la chanson "Je suis" de Bigflo et Oli.

Elle avait comme idée derrière la tête d'inscrire sa classe au concours des Quartz de la chanson de la Fédération Wallonie Bruxelles. Un concours de chant réservé aux écoles.

Comme raconte Séverine "chacun devait écrire un couplet de la chanson, j'avais demandé que cela soit anonyme pour plus de liberté" et le résultat à dépassé ses espérances. "j'étais tellement touché par ce qu'avaient écrit mes élèves, que j'ai voulu enregistrer cela, et ensuite le partager au plus grand nombre en mettant la chanson sur Youtube".

Depuis deux semaines, la reprise du titre "Je suis" par cette classe suscite un véritable engouement chez les internautes et compte déjà plus de 3.700 vues.

Séverine et sa classe se sont fixé un nouvel objectif "nous voulons atteindre les deux rappeurs toulousains pour qu'ils puissent l'écouter, nous donner leur avis et rêve ultime nous rendre visite à l'école".

Et Séverine de de conclure "il ne vous reste donc qu'une seule chose à faire: cliquez, écoutez, likez, commentez et partagez cette chanson qui vous donnera le frisson, pour tenter que Bigflo et Oli nous regardent".