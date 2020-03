Des éditeurs de presse demandent à leurs journalistes de baisser leur salaire : "Indécent"

Selon divers courriers que nous nous sommes procurés, plusieurs responsables de journaux belges francophones demandent à leurs journalistes de baisser volontairement leur salaire, vu la situation économique difficile provoquée par le coronavirus : "les personnes dont la fonction est critique ou vitale pour l’entreprise continueront à prester leur temps de travail à 100%. Par solidarité et afin de participer à l’effort commun, il leur sera demandé toutefois d’accepter une réduction temporaire de leurs rémunérations mensuelles brutes de 7,5%." écrit ainsi la direction de Rossel.

Il est bien question de demande et non d’une mesure décidée par le management pour une simple raison : l’employeur ne peut pas, unilatéralement, imposer une baisse de salaire. Celui-ci est l’un des éléments les plus importants du contrat de travail, qui ne peut se modifier qu’avec l’accord des deux partis et dans le respect des conventions collectives.

L’AJP, l’association des journalistes professionnels, a très rapidement réagi dans un courrier envoyé à Rossel : "l’attitude de la direction adoptée à l’égard des rédactions du Groupe est indécente. La solidarité est une manifestation individuelle et collective à l’égard de semblables éprouvant des difficultés et non celle d’une société réclamant la contribution de ses employés. La solidarité à son égard imposée aux rédactions par l’actionnaire, sauf démarche active personnelle, est en effet inacceptable." Martine Simonis, la secrétaire générale de l’AJP, ne décolère pas : "Ce n’est pas une question de solidarité, ou bien il s’agit d’une solidarité avec les actionnaires. Même en Italie, aucun éditeur de presse n’a fait pareille demande. La situation actuelle est particulièrement difficile, les équipes travaillent déjà à 150% et on vous demande d’être payés à 92,5%. Alors qu’il faut préserver les équipes, les encourager."

D’autres rédactions concernées

Pour Martine Simonis, ce type de mesures doit en fait être inversée : les personnes qui travaillent à temps plein conservent leur salaire inchangé. Et si une personne souhaite, par solidarité, se passer d’une partie de son salaire, qu’elle se signale. Chez Rossel, la possibilité est laissée aux salariés de demander, confidentiellement, de garder un salaire à 100%. Une proposition pas vraiment bien accueillie par les équipes, nous dit-on. La direction attend un retour de sa rédaction pour ce vendredi.

Dans d’autres rédactions, il nous revient que des mesures du même type sont sur la table. Ainsi chez Mediafin (L’Echo et De Tijd, Rossel est actionnaire à 50%), il est question d’une base salariale de 5%. Chez IPM (La DH, La Libre, Paris-Match Belgique), rien n’est décidé pour le moment.

La publicité en berne

Contactés par nos soins, les deux principaux syndicats belges, la CSC et la FGTB, n’ont reçu aucun retour concernant des demandes similaires de baisse volontaire de salaire. Ce type de mesure semble donc être l’apanage de la presse. Celle-ci voit ses revenus publicitaires véritablement s’effondrer en l’espace de quelques jours. "Nous faisons face aujourd’hui à des demandes scandaleuses de marques qui nous demandent de ne pas apparaître sur des pages où l’on évoque le coronavirus" explique ainsi au Soir Thierry Hugot directeur commercial et marketing du groupe Rossel.

Par ailleurs, malgré l’ouverture des librairies permet encore aux journaux de vendre leurs éditions, mais les librairies pourront-elles rester ouvertes encore longtemps ? L’équilibre économique de la presse écrite est mis sous une très forte pression, à un moment où la demande d’information n’a jamais été aussi importante.