Des données privées utilisées par Twitter à des fins publicitaires

Le réseau social, Twitter, a utilisé des numéros de téléphone et adresses e-mail à des fins publicitaires alors que ces informations devaient servir à assurer la sécurité des comptes. Une information révélée par les journalistes de la télévision française, BFMTV, et confirmée par le réseau social lui-même. Dans un message publié sur son site, il admet ce mauvais usage des informations privées de ses utilisateurs.

Dans ce même message, le groupe présente ses excuses pour ce dérapage réalisé par inadvertance, et explique comment les informations privées des utilisateurs de twitter ont pu être utilisées dans un cadre publicitaire. Pour se faire, les annonceurs ont recours au ciblage publicitaire, ce qui leur permet d’authentifier les données de leurs listes marketing. Et pour les authentifier, les annonceurs ont fait correspondre leurs données avec celles de Twitter. Comment ont-ils eu accès aux données ? Aucune explication n’a encore été fournie par les responsables du réseau social. Ces derniers ont précisé que le problème aurait été résolu depuis le 17 septembre, et que les numéros de téléphone ou les adresses e-mails collectées à des fins publicitaires ne seront plus exploités.

Il y a peu de temps, Facebook a écopé d’une amende de 5 milliards de dollars pour avoir utilisé les numéros de téléphone et adresses électroniques des utilisateurs destinés à sécuriser leur compte à des fins de publicité ciblées.