Des cours de droit autour de l'univers d'Harry Potter organisés en Inde

Dès le mois de décembre, des étudiants en droit d'une université en Inde vont étudier les principes légaux en se basant sur l'univers d'Harry Potter. Ils étudieront ainsi l'esclavage des elfes de maison, la discrimination à l'encontre des loup-garous ou encore la coexistence des sorciers et des moldus sur Terre. Les 40 étudiants sélectionnés "doivent avoir lu tous les tomes au moins deux fois, si pas plus," explique le professeur assistant à l'origine de cette idée, Shouvik Kumar Guha, cité dans le Guardian.

Pourquoi une telle idée? Mettre les jugements et idées préconçues de côté. "Pour l'instant, la situation politique en Inde est très conflictuelle," explique-t-il. "Tous les étudiants perçoivent la discrimination dans Harry Potter comme négative. Dans la vraie vie, certains jugeront une situation comme discriminante alors que d'autres non". De cette façon, ajoute-t-il, "peut-être que ça les aidera à réfléchir un peu plus".

Le cours affiche déjà complet.