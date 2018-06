Des commentatrices féminines pour les matchs du Mondial, un choix qui ne plaît pas à tout le monde

La Coupe du monde bat son plein depuis plusieurs jours et fait le bonheur de tous les fans du ballon rond. Si les femmes sont nombreuses à affectionner ce sport, certains aimeraient qu'elles se contentent de regarder les matchs et, surtout, de se taire. C'est notamment le cas de l'ancien joueur de Chelsea, Jason Cundy, qui "préfère une voix d'homme" quand il regarde le football car il n'aimerait pas "écouter une voix aiguë pendant 90 minutes".

Le problème est que l'avis de l'ex-footballeur est partagé par de plus en plus de personnes et que deux commentatrices sportives se retrouvent, bien malgré elles, au cœur de multiples remarques négatives sur les réseaux sociaux. Vicki Sparks et Claudia Neumann commentent respectivement les matchs du Mondial pour la BBC anglaise et la ZDF allemande.

Dans le monde encore très masculin (voire machiste) qu'est celui du football, le fait reste assez rare pour être notifié. En Belgique par exemple, aucune femme ne commente de match en direct. Pourtant, les journalistes sportives existent. À la RTBF, les indétrônables Rodrigo Beenkens et Thierry Luthers gardent le monopole du commentaire. Du côté flamand, même constat. Pour le reste, Ophélie Fontana résume le Mondial en direct du JT et Christine Schréder, cheffe d'édition de VOOSport, donne régulièrement son avis sur le plateau de Benjamin Deceuninck. Niveau femme, c'est tout pour l'"épopée russe".