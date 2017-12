Des chercheurs suisses ont développé des nanoparticules d'or capables de combattre tous les types de virus

Des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont développé des nanoparticules qui ont la propriété d'attirer les virus à elles pour les détruire, révèle le site swissinfo.

Une approche novatrice qui pourrait aboutir à la mise au point de traitements à large spectre, contre tous les types de virus, des plus courants (herpès) aux plus graves (Ebole, SIDA, etc.), comparable aux antibiotiques "multitâches" qui agissent contre différents types de bactéries.

Jusqu'ici, les recherches n'ont abouti qu'à des solutions qui sont également toxiques pour l'homme. Les chercheurs de l'EPFL ont eu l'idée de transformer des nanoparticules d'or, un matériau non toxique pour l'homme, qui injectées dans l'organisme, permettent de "tromper" les virus.

Les nanoparticules d'or imiteraient en effet les "récepteurs" des cellules humaines, auxquels viennent s'accrocher les virus pour infecter l'organisme. Lorsque ceux-ci se lient aux nanoparticules, pensant envahir une cellule humaine,cela provoque une pression qui déforme le virus et l'ouvre, le rendant ainsi inoffensif.

Des expériences concluantes auraient déjà été menées in vitro sur des tissus infectés par l'herpès simplex, le papillomavirus (pouvant conduire au cancer de l'utérus), le virus respiratoire syncytial (VRS - pouvant mener à une pneumonie), la dengue et le VIH.

Les chercheurs ont bon espoir de développer une solution efficace contre tous les virus pour lesquels il n'existe actuellement pas de traitement, ce qui aurait aussi l'avantage de freiner la résistance que l'humain crée aux antibiotiques, selon Francesco Stellacci, à la tête du Laboratoire des nanomatériaux supramoléculaires et interfaces, cité par Swissinfo.

Ces résultats sont présentés dans la revue scientifique Nature Materials.