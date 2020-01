Des chercheurs réussissent la téléportation quantique entre deux puces informatiques

Aux côtés des intelligences artificielles, la technologie quantique est le nouveau Graal des industries du numérique. Et pour cause, les promesses de capacités de calculs mettent des étincelles dans la vie des physiciens et ingénieurs.

Selon un analyste de la revue scientifique Nature, des investisseurs privés ont fondés 52 compagnies basées sur la technologie quantique, et le montant des investissements ne fait que grimper, atteignant 450 millions de dollars en 2017 et 2018. Et la Silicon Valley de surveiller ça de très près.

Une dernière expérience a fait mouche : des chercheurs de Bristol, du Danemark et de Chine ont réussi une téléportation quantique de données entre deux puces. En d’autres mots, des données ont été transférées entre deux puces sans aucun support physique entre elles. Comme l’explique un des auteurs de l’étude, Daniel Llewellyn, " Des photons sur chacune des puces partageaient un état quantique unique. L’état quantique individuel d’une puce était transmis à l’autre puce. ", ce qui permet le transfert d’information immédiat, peu importe la distance entre les deux puces.

C’est une étape importante dans le développement du fameux ordinateur quantique… qui est revenu sur le devant de la scène il y a peu, suite à cette étude de Google ayant prétendu atteindre la " suprématie quantique ", créant une certaine effervescence : leur ordinateur quantique a réalisé un calcul complexe en 200 secondes, au lieu de 10.000 ans pour un ordinateur classique. IBM, qui investit énormément dans le quantique, avait alors rapidement relativisé l’annonce, ayant développé un algorithme capable de résoudre le calcul en 2.5 jours sur un ordinateur classique.

Malgré ces belles annonces, la technologie quantique est loin d’être mûre, car tous les mystères de la physique quantique n’ont pas encore été résolus. Il faudra sûrement encore attendre quelques décennies avant que les ordinateurs quantiques fassent partie de notre quotidien. Et surtout, actuellement, il n'y a pas réellement d'applications pratiques à cette technologie quantique, comme l'explique le physicien de Calltech John Preskill au Los Angeles Times : "Google a cette machine, mais est-ce qu'elle pourra réaliser des choses vraiment utiles dans les prochaines années, personne ne le sait."